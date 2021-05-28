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Александр Меркель стал обладателем Кубка Короля

Он завоевал первый трофей в составе клуба из Саудовской Аравии.

Александр Меркель стал обладателем Кубка Короля
Александр Меркель. Фото: ФК "Хераклес"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Футбольный клуб "Аль-Фейсали", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель, стал обладателем Кубка Короля Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира команда из города Харма встречалась с "Аль-Таавуном" из Бурайды и победила со счетом 3:2. 

Победу команде Меркеля принес нападающий Жулиу Тавареш, оформивший хет-трик. Казахстанец же вышел на поле в стартовом составе и отыграл без замен. Для него этот трофей стал первым в составе данного клуба, куда он перешел в сентябре прошлого года из голландского "Хераклеса".

 

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Метки:
Меркель Александр Саудовская Аравия Казахстанцы за границей

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