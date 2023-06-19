Александр Меркель провел переговоры с турецким клубом - источник

Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Александр Меркель провел переговоры с турецким клубом "Сакарьяспор", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на журналиста Догру Сулеймана.

Ранее бывший игрок национальной команды выступал за другой турецкий клуб "Газиантеп", который с Суперлиги. Одноименный город, где базируется команда, в феврале серьезно пострадал из-за разрушительного землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны.

"Руководство "Сакарьяспора" продолжает вести переговоры о приобретении качественного игрока на позицию 10-го номера перед новым сезоном. Сообщается, что руководство, ищущее игрока, который сможет поддержать атакующую силу команды, ведет переговоры с албанским футболистом Деви Брегу из "Болуспора" и немецким игроком Александром Меркелем из "Газиантеп ФК", - пишет источник.

💥Sakaryaspor yönetimi, yeni sezon öncesinde iyi bir 10 numara transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Hücum gücünü sırtlayacak bir isim arayan yönetimin, Boluspor’dan Arnavut Dejvi Bregu ve Gaziantep FK’nın Alman oyuncusu Alexander Merkel ile görüştüğü öğrenildi

Via: @SCivicik pic.twitter.com/SR6KcHpdV6 — Doğru Süleyman (@Dgrsuleymnn) June 19, 2023

Ранее Меркель выступал за "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Нидерланды), "Адмиру Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пизу", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия) и "Газиантеп" (Турция). В составе сборной Казахстана полузащитник провел три матча.