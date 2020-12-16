Александр Меркель обратился к казахстанским болельщикам

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28-летний Меркель начал привлекаться в национальную команду пять лет назад. Нынешний сезон он проводит в Саудовской Аравии, до этого играл за нидерландский "Хераклес". Также в его карьере были "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Милан" (Италия) и другие клубы.
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