Александр Меркель дважды подорожал после смены клуба

Изменилась трансферная стоимость казахстанского футболиста Александра Меркеля, выступающего за "Аль-Фейсали" из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, он вырос в цене с 1,5 до 2 миллионов евро. Таким образом, Меркель дважды подорожал за время выступления в нынешнем клубе после перехода из нидерландского "Хераклеса" осенью 2020 года. В "Аль-Фейсали" полузащитник перебирался при трансферной стоимости в миллион евро, а в январе текущего года она выросла до 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 29-летний Меркель провел 27 матчей, в которых забил один гол, тогда как "Аль-Фейсали" финишировал на 11-м месте из 16.

Напомним, что в его карьере также были "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Милан" (Италия) и другие клубы.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!