Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 14:45
 

"Аль-Наср" закрыл рот Роналду: у клуба проблемы?

  Комментарии

Поделиться
"Аль-Наср" закрыл рот Роналду: у клуба проблемы? ©ФК "Аль-Наср"

У клуба португальской звезды футбола Криштиану Роналду - саудовского "Аль-Насра" появились серьезные проблемы с финансированием, передает Vesti.kz со ссылкой на essentiallysports.com.

Поделиться

У клуба португальской звезды футбола Криштиану Роналду - саудовского "Аль-Насра" появились серьезные проблемы с финансированием, передает Vesti.kz со ссылкой на essentiallysports.com.

Клуб запрашивал деньги на усиление состава у Саудовского инвестиционного фонда, но получил отказ. Из-за этого в отставку ушли президент "Аль-Насра" и несколько членов правления команды.

При этом Роналду знает о кризисе внутри клуба, и его раздражает возникшая неопределенность.

И все же публично 39-летний португалец не высказывается о происходящем, в команде его попросили молчать о внутренних проблемах.

Криштиану играет за команду с 2023 года. Его контракт действителен до конца футбольного сезона.

Криштиану Роналду "вернули" в "Манчестер Юнайтед"
 

Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

Реклама

Живи спортом!