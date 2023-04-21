"Аль-Наср" сделал заявление по поводу скандала с Криштиану Роналду

В "Аль-Насре" сделали заявление по поводу скандала, связанного с нападающим Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На прошлой неделе после матча с командой "Аль-Хиляль" (0:2) Роналду схватил себя за пах в ответ на выкрики "Месси, Месси!" со стороны фанатов соперника.

"Роналду получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком "Аль-Хиляля", началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать что хотят", - приводит заявление клуба Squawka.

Ранее адвокат Ноуф бин Ахмед подал иск в прокуратуру Саудовской Аравии на Роналду из-за его непристойного поведения.

В матче с "Аль-Хилялем" Роналду отыграл всю игру и запомнился тем, что получил желтую карточку на 57-й минуте за грубое нарушение правил на колумбийце Густаво Куэльяре. Португалец схватил соперника за шею и повалил на землю.

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В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

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