Прием из ММА, непристойные жесты и увольнение тренера. Почему Роналду все дозволено в Саудовской Аравии?

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду снова в центре внимания. На этот раз португалец уложил на газон соперника приемом из ММА, а затем показал непристойный жест болельщикам. Это не первый случай, когда форвард эмоционально выказывает недовольство в чемпионате Саудовской Аравии. Подробнее – в материале Vesti.kz.

Вчера "Аль-Наср" уступил на выезде "Аль-Хилялю" в рамках 25-го тура чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Два гола с пенальти забил нигерийский нападающий Одион Игало.

Роналду отыграл всю игру и запомнился тем, что получил желтую карточку на 57-й минуте за грубое нарушение правил на колумбийце Густаво Куэльяре. Португалец схватил соперника за шею и повалил на землю.

Следующий эпизод случился уже после окончания матча. Когда Роналду уходил с поля, фанаты "Аль-Хиляля" стали скандировать имя Лионеля Месси. В ответ на это португалец сделал непристойный жест в сторону трибун.

После этого поражения "Аль-Наср" с 53 очками идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от лидера "Аль-Иттихада" на три балла, сыграв на один матч больше.

Роналду в 11 матчах за "Аль-Наср" забил 11 голов и сделал две голевые передачи. При этом португалец не смог отличиться в двух последних играх подряд.

Как Роналду вел себя ранее в Саудовской Аравии?

Удар по бутылкам с водой после проигрыша "Аль-Иттихаду"

Роналду провел на поле все 90 минут, однако никак не смог помочь своей команде избежать поражения от главного конкурента в борьбе за чемпионство.

Масла в огонь подлили фанаты "Аль-Иттихада", которые посреди матча стали скандировать: "Месси! Месси!". Это вывело Роналду из себя, и он начал саркастически кривляться в сторону трибун.

