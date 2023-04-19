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Прием из ММА, непристойные жесты и увольнение тренера. Почему Роналду все дозволено в Саудовской Аравии?

Прием из ММА, непристойные жесты и увольнение тренера. Почему Роналду все дозволено в Саудовской Аравии?
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду снова в центре внимания. На этот раз португалец уложил на газон соперника приемом из ММА, а затем показал непристойный жест болельщикам. Это не первый случай, когда форвард эмоционально выказывает недовольство в чемпионате Саудовской Аравии. Подробнее – в материале Vesti.kz.

Вчера "Аль-Наср" уступил на выезде "Аль-Хилялю" в рамках 25-го тура чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Два гола с пенальти забил нигерийский нападающий Одион Игало.

Роналду отыграл всю игру и запомнился тем, что получил желтую карточку на 57-й минуте за грубое нарушение правил на колумбийце Густаво Куэльяре. Португалец схватил соперника за шею и повалил на землю.

Следующий эпизод случился уже после окончания матча. Когда Роналду уходил с поля, фанаты "Аль-Хиляля" стали скандировать имя Лионеля Месси. В ответ на это португалец сделал непристойный жест в сторону трибун.

После этого поражения "Аль-Наср" с 53 очками идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от лидера "Аль-Иттихада" на три балла, сыграв на один матч больше.

Роналду в 11 матчах за "Аль-Наср" забил 11 голов и сделал две голевые передачи. При этом португалец не смог отличиться в двух последних играх подряд.

Как Роналду вел себя ранее в Саудовской Аравии?

Удар по бутылкам с водой после проигрыша "Аль-Иттихаду"

Роналду провел на поле все 90 минут, однако никак не смог помочь своей команде избежать поражения от главного конкурента в борьбе за чемпионство.

Масла в огонь подлили фанаты "Аль-Иттихада", которые посреди матча стали скандировать: "Месси! Месси!". Это вывело Роналду из себя, и он начал саркастически кривляться в сторону трибун.

После финального свистка он сорвал с себя капитанскую повязку и пнул бутылки с водой по дороге в подтрибунное помещение.

В матче 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии против клуба "Абха" (3:1) Роналду получил необязательную желтую карточку.

Эпизод произошел в концовке первого тайма. При счете 2:0 Роналду получил мяч и собирался провести контратаку. Однако судья встречи не дал португальцу завершить проход, дав свисток об окончании первого тайма.

Данное решение рефери вызвало гнев у Роналду: он недовольно взмахнул рукой, подкинул мяч и со всей силы пробил по нему, после чего продолжил выражать свое недовольство. За это ему была показана желтая карточка.

В том матче Криштиану так и не смог отличиться.

А совсем недавно, 12 апреля, Криштиану "уволил" тренера "Аль-Насра"

Португалец был недоволен главным тренером команды Руди Гарсией и тем, как играет команда под его руководством. По данным саудовских СМИ, португалец хотел, чтобы "Аль-Наср" уволил Гарсию. Желание Роналду было исполнено, и тренера отправили в отставку.

Проигранный матч "Аль-Хилялю" был первым для "Аль-Насра" без Руди Гарсии. После его увольнения временным главным тренером был назначен наставник молодежной команды Динко Еличич.

Почему Роналду дозволено все?

Очевидно, для "Аль-Насра" и всего саудовского футбола появление в их стране такого игрока, как Криштиану, – большой джекпот. Конечно, спортивные результаты важны, но само появление Роналду в Саудовской Аравии уже положительно влияет на имидж клуба. Подтверждением этому может послужить тот факт, что всего через несколько часов после перехода Роналду в "Аль-Наср" на Instagram страницу клуба подписалось более трех миллионов пользователей.

А любой инфоповод (даже негативный) с участием Криштиану будет служить дополнительной рекламой "Аль-Насра" и популяризировать футбол в Саудовской Аравии. Для такого глобального маркетингового процесса не жалко 200 миллионов евро (зарплата португальца).

Фото: ФК "Аль-Наср"

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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