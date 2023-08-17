"Аль-Наср" Роналду решил судьбу футболиста сборной Узбекистана

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, объявил об уходе узбекского футболиста Жалолиддина Машарипова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщают Vesti.kz.

Машарипов находился в "Аль-Насре" с 2021 года, тогда саудовский клуб заплатил "Пахтакору" за его трансфер 1 миллион евро (данные Transfermarkt).

В карьере Жалолиддина также были "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ и ташкентский "Локомотив".

Ранее сообщалось, что Роналду забрал седьмой номер у Машарипова в "Аль-Насре" и якобы последний остался недоволен этим решением клуба. Позже Жалолиддин высказался по этому поводу.

В прошлом сезоне 29-летний воспитанник "Пахтакора" провел за "Аль-Наср" 14 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и отметился 2 результативными передачами.

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