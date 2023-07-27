Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

"Аль-Наср" провел матч с "Интером": Роналду снова не забил

"Аль-Наср" провел матч с "Интером": Роналду снова не забил
©"Аль-Наср"

Сегодня, 27 июля, итальянский "Интер" и саудовский "Аль-Наср" провели товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Осаке (Япония) и завершилась со счетом 1:1. 

"Аль-Наср" открыл счёт в матче на 23-й минуте, отличился Абдулрахман Гареб. А "Интер" сравнял перед самым перерывом благодаря Давиде Фраттези. 

Команды сыграли по тайму разными составами. Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел на поле весь первый тайм, но взятием ворот снова не отметился. 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Роналду Криштиану Интер Саудовская Аравия

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus