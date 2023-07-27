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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 19:07 Комментарии "Аль-Наср" провел матч с "Интером": Роналду снова не забил ©"Аль-Наср" Сегодня, 27 июля, итальянский "Интер" и саудовский "Аль-Наср" провели товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Осаке (Япония) и завершилась со счетом 1:1. "Аль-Наср" открыл счёт в матче на 23-й минуте, отличился Абдулрахман Гареб. А "Интер" сравнял перед самым перерывом благодаря Давиде Фраттези. Команды сыграли по тайму разными составами. Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел на поле весь первый тайм, но взятием ворот снова не отметился. Поделиться в соц. сетях:













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