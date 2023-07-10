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"Аль-Наср" предложил экс-одноклубнику Роналду 15 миллионов евро в год

"Аль-Наср" предложил экс-одноклубнику Роналду 15 миллионов евро в год
©twitter.com/D_DeGea

Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа получил предложение из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным SunFootball, клуб "Аль-Наср", за который с начала этого года выступает Криштиану Роналду заинтересован в услугах голкипера. Журналист Алан Никсон утверждает, что Давиду де Хеа был предложен еженедельный оклад в размере 250 тысяч фунтов стерлингов (13 миллионов фунтов или 15 миллионов евро в год).

Стоит отметить, что во время выступлений за "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа зарабатывал 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 23 миллиона евро в год).

Испанский голкипер, защищавший вместе с Роналду цвета "Манчестер Юнайтед" недавно покинул английский клуб после 12 лет выступлений в его составе.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбольные трансферы Манчестер Юнайтед

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