"Аль-Наср" "отказался" от Роналду и пожалел

Завершился матч 6-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались саудовский "Аль-Наср" и катарский "Аль-Садд", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Мрсул Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче на 53-й минуте счет открыл форвард гостей Акрам Афиф. "Аль-Наср" сумел отыграться на 80-й минуте благодаря автоголу Ромена Саисса. Однако на 90+9 минуте хавбек "Аль-Садда" Адам Унас установил окончательный счет, реализовав пенальти.

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не попал в заявку на эту игру. Причины отсутствия 39-летнего форварда - неизвестны. Возможно, португалец получил отдых.

Таким образом, "Аль-Наср" потерпел первое поражение в текущем сезоне азиатской Лиги чемпионов. Команда с 13 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице. "Аль-Садд" не проигрывает в текущем розыгрыше ЛЧ и с 12 баллами на счету идет на 4-й строчке.