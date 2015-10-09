"Аль-Наср" нашел нового лидера вместо Криштиану Роналду и победил

В матче 21-го тура саудовской Про-Лиги "Аль-Наср" сыграл против "Аль-Иттихада" и одержал убедительную победу, передают Vesti.kz.

Счёт в матче был открыт на 85-й минуте — полузащитник "Аль-Насра" Садио Мане реализовал пенальти. Таким образом, сенегалец исполнил функции Криштиану Роналду, который вновь пропустил матч команды. Уже в компенсированное время, на 90+7-й минуте, Габриэл Анжело забил второй мяч, установив окончательный результат встречи.

Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду не был включён в заявку на матч. По информации СМИ, португалец остался вне состава из-за недовольства действиями руководства клуба. Ранее сообщалось, что Роналду мог выйти на поле в случае погашения задолженности по заработной плате.

После 20 сыгранных матчей "Аль-Наср" набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Иттихад" с 34 очками располагается на седьмой строчке.

