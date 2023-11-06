Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 21:59 Комментарии "Аль-Иттихад" с Бензема и Канте сенсационно проиграл клубу из Ирака в Азиатской Лиге чемпионов ©instagram.com/ittihadclub.sa/ Саудовский "Аль-Иттихад" проиграл иракской "Аль-Куве" в матче Лиги чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz. Встреча четвертого тура группового этапа в квартете X, сыгранная в Ираке завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. На 44-й минуте Али Джазим открыл счет, а на 52-й Моханнад Абдулрахим удвоил преимущество иракского клуба. Звездные игроки "Аль-Иттихада" Карим Бензема и Н'Голо Канте отыграли весь поединок. Однако французские игроки ничем не смогли помочь своему клубу. Отметим, что "Аль-Иттихад" лидирует в квартете, набрав девять очков. "Аль Кува" с семью баллами занимает второе место, а иранский "Сепахан", набрав четыре очка занимает третью строчку. У АГМК из Узбекистана нет набранных очков. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Хоккей

Футзал

Волейбол

Баскетбол

Теннис

Бенди

Водное поло

Гандбол

Хоккей на траве

Регби

Пляжный футбол

Регби-7 Реклама Новости Реклама