56-летний японский форвард дебютировал за португальский клуб

Японский форвард Кадзуеши Миура, дебютировал в составе футбольного клуба "Оливейренсе" во второй лиге Португалии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он вышел на замену в добавленное ко второму тайму время в выездном матче 29-го тура против "Академики де Визеу", который команда выиграла со счетом 4:1. Миура дебютировал в возрасте 56 лет, одного месяца и 24 дней.

В начале февраля Миура перешел в "Оливейренсе" из японского клуба "Йокогама" на правах аренды до конца сезона. Это не первый опыт Миуры в европейском футболе: в 1999 году он играл за хорватский клуб "Динамо" в возрасте 32 лет и ранее защищал цвета итальянского клуба "Дженоа". Он также является лучшим бомбардиром и самым старым игроком в сборной Японии, проведя 89 матчей и забив 55 голов.

В настоящее время "Оливейренсе" занимает девятое место во второй португальской лиге, набрав 37 очков в 29 матчах.

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