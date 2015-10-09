40-летний Роналду получил титул величайшего игрока и выступил с заявлением

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Капитан сборной Португалии и форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился к болельщикам после того, как был признан "Лучшим футболистом всех времён" по версии Примейры, сообщают Vesti.kz.

Сам Криштиану не смог лично присутствовать на церемонии, однако организаторы показали видеоролик, в котором он держит трофей и благодарит за награду.

"Хочу поблагодарить Примейру за премию "Лучшему футболисту всех времён". Для меня это большая честь - получить награду для моей страны. В первую очередь благодарен всем партнёрам по команде, которые помогали мне на протяжении карьеры, а также тренерам и всем, кто поддерживал меня в стремлении к прогрессу. Большое вам спасибо. Берегите себя", - сказал Роналду, продемонстрировав новую награду.

Отметим, что в Примейре Роналду выступал в составе "Спортинга" в начале своей карьеры. В сезоне-2002/03 он провел 25 матчей, в которых забил три гола и сделал пять ассистов.

40-летний Роналду - рекордсмен мирового футбола по количеству забитых голов и обладатель пяти «Золотых мячей», уступающий по этому показателю только Лионелю Месси, у которого их восемь.


