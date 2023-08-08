39-летний Андрес Иньеста перешел в арабский клуб

Известный испанский полузащитник Андрес Иньеста подписал контракт с клубом "Эмирейтс" из ОАЭ, сообщают Vesti.kz.
Контракт 39-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года. В мае ему исполнится 40.
Последние пять сезоном Иньеста провел в японском клубе "Виссел Кобе". А до этого он отыграл 22 года в "Барселоне", с которой завоевал 32 трофея. Также полузащитник является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании.
Welcome #iniesta in #emiratesclub 💚🔥😍 @andresiniesta8 @fabriziorom @liveherewego_ pic.twitter.com/Ak52cyEvNY— شركة نادي الامارات لكرة القدم (@Emirates_FC) August 7, 2023
Загрузка матч-центра...
Реклама