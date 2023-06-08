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3 миллиона человек подписались на инстаграм "Интер Майами" после объявления о переходе Месси

3 миллиона человек подписались на инстаграм "Интер Майами" после объявления о переходе Месси
©ФК "Интер Майами"

Традиционный эффект от прихода суперзвезды переживают социальные сети "Интера Майами", который недавно объявил о трансфере Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Когда появились первые инсайдерские новости о том, что аргентинец перейдет в американский клуб, на инстаграм "Интер Майами" было подписано 1,2 миллиона человек.

Спустя три часа после официального объявления со стороны Месси и "Интер Майами" - это число составляло уже 2,2 миллиона фолловеров. На данный момент эта цифра составляет 4,2 миллиона подписчиков.

Ранее сообщалось, что после объявления об уходе Месси из ПСЖ от инстаграма французского клуба отписались более 1,7 миллиона человек. Нападающий покинул парижан в статусе свободного агента.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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Метки:
Месси Лионель

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