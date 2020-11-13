Клуб из ОАЭ без Исламхана вылетел из Кубка Арабского залива

"Аль-Айн"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
, сыграл в гостях вничью с "Хаур-Факкан"
и выбыл из Кубка Арабского залива, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Ответная встреча 1/8 финала завершилась со счетом 0:0. Однако в первой игре "Аль-Айн" на своем поле уступил со счетом 2:4, вследствие чего по сумме двухраундового противостояния дальше прошел "Хаур-Факкан".
При этом гости заканчивали игру в меньшинстве вследствие удаления бразильца Эрика на 59-й минуте.
Напомним, Исламхан сдал
положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов "Аль-Садд" - "Аль-Айн", после чего был отстранен от игр. Ожидается, что 27-летний полузащитник будет дисквалифицирован, что может потребовать от "Аль-Айна" искать казахстанцу замену в будущем.
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