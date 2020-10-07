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"Перезапустил карьеру после неудачи в чемпионском клубе". В Беларуси отметили игру казахстанского футболиста

Сейчас он находится в сборной.

"Перезапустил карьеру после неудачи в чемпионском клубе". В Беларуси отметили игру казахстанского футболиста
Владислав Васильев (№14). Фото: ФК "Рух"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Белорусский комментатор Владислав Татур на сайте By.tribuna.com уделил внимание успешному выступлению брестского "Руха" в национальном чемпионате, также отметив игру кандидата в сборную Казахстана Владислава Васильева.

"6+3 у Гречихо и 6+5 у Васильева - назовите мне других центральных полузащитников с такой результативностью в лиге? В системе игры "Руха" инсайды постоянно нагружают штрафную, откуда готовы завершать.

Если позиция Гречихо устойчива на протяжении сезона, то Васильева двигают в интересах команды. После ухода Чиди в начале сентября Седнев пробовал Владислава в роли разыгрывающего нижнего опорного. Так или иначе, Васильеву удалось перезапустить карьеру в другом брестском клубе после неудачи в чемпионском "Динамо", - говорится в тексте.

Отметим, что правами на казахстанца владеет действующий чемпион Беларуси "Динамо-Брест", а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.

Зимой к "Руху" вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".

Казахстанские футболисты не считаются легионерами в чемпионате Беларуси.

Отметим, что Васильев получил вызов на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подопечные Михала Билека 11 октября дома сыграют с Албанией, а в ночь на 15 октября проведут гостевую встречу против Беларуси.

 

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Метки:
Футбол Беларусь Васильев Владислав Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Лига наций

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