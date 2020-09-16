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Во имя короля, самолет на трибунах и финалист ЧМ-2018. Что нужно знать о новом клубе Меркеля

Полузащитник отправился в чемпионат Саудовской Аравии.

Во имя короля, самолет на трибунах и финалист ЧМ-2018. Что нужно знать о новом клубе Меркеля
Александр Меркель. Фото: ФК "Аль-Фейсали"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Новый клуб футболиста сборной Казахстана Александра Меркеля не добивался в своей истории серьезных побед и не является топовым в Саудовской Аравии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает самое интересное об  "Аль-Фейсали".

Новый клуб Меркеля основан в 1954 году и был назван в честь будущего короля Саудовской Аравии Фейсала, который до этого был наследным принцем. "Аль-Фейсали" базируется в городе Харма с населением 13 тысяч человек и выступает на стадионе "Салман ибн Абдул-Азиз Спорт Сити", вмещающем семь тысяч зрителей.




"Аль-Фейсали" за 66-летнюю историю не отметился впечатляющими результатами, клуб попросту не относится к грандам в Саудовской Аравии вроде "Аль-Хиляля", "Ан-Насра" или "Аль-Иттихада".

Достаточно сказать, что нынешний клуб Меркеля достигал турнирных высот в первой, второй и третьей лигах чемпионата, побеждал в Кубке принца Фейсала бен Фахда для команд первого и второго дивизиона.

А на более высоком уровне "Аль-Фейсали" заявил о себе лишь раз, став финалистом Кубка Короля 2018 года. В матче против "Аль-Иттихада", который был проигран со счетом 1:3, некоторые зрителеи необычным образом наблюдали за игрой.



В предыдущем сезоне этот клуб занял пятое место в чемпионате Саудовской Аравии, что является лучшим достижением "Аль-Фейсали" в своей истории.

Сейчас стоимость состава клуба, по данным Transfermarkt, составляет 11,75 миллиона евро. Меркель входит в топ-5 игроков клуба по трансферной стоимости. Его ценник составляет один миллион евро. Дороже казахстанца другой новичок Хулио Таварес. Игрок сборной Кабо-Верде оценивается в 2,2 миллиона. Имеющий гражданство Бразилии и Италии Игор Росси, а также Юсеф Эль Джебли с паспортами Нидерландов и Марокко стоят по 1,3 миллиона каждый. Колумбиец Диего Кальдерон оценивается в 1,2 миллиона.

Руководит командой бразильский специалист Перикл Чамуска. Отметим, что одним из наставников клуба был Златко Далич, который на чемпионате мира 2018 года вывел сборную Хорватии в финал. В "Аль-Фейсали" хорват работал на протяжении двух лет (2010-2012).



К слову, ценник на состав другого клуба с Ближнего Востока - "Аль-Айна" из ОАЭ, за который выступает еще один казахстанец Бауыржан Исламхан, составляет 19,48 миллиона евро. В своем чемпионате эта команда является рекордсменом по завоеванным титулам - 13 чемпионств, выход в финал клубного чемпионата мира, также победа в Лиге чемпионов АФК.

Александр Меркель перешел в новый клуб. Известны детали контракта

Последним клубом Меркеля был "Хераклес" из Нидерландов, за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

Также Меркель выступал за "Милан" в 2009-2011 годах, после чего был продан в "Дженоа" за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб играл за австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", итальянские "Удинезе" и "Пизу", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".

С 2007 по 2011 год футболист играл за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов, дебют в команде до 19 лет состоялся в матче со сборной Чехии (1:1), где Меркель забил один мяч. В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

Фото: Фото: ФК "Аль-Фейсали" (1), AFP (2)

 

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Метки:
Меркель Александр Саудовская Аравия Футбольные трансферы Сборная РК по футболу

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