Георгий Жуков помог "Висле" уйти от поражения в первом туре чемпионата Польши

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков
вместе с краковской "Вислой
" стартовал в новом сезоне чемпионата Польши, передает корреспондент Vesti.kz
.
Его команда на выезде сыграла вничью с "Ягеллонией
" - 1:1. Хозяева вышли вперед на 25-й минуте после гола Мацея Макузевски
, но гости ответили мячом Якуба Блащиковски
.
В этом матче Жуков вышел в стартовом составе. На 12-й минуте казахстанец получил желтую карточку за фол, а на 84-й минуте был заменен на серба Николу Кувелича
.
Прошедший матч стал для "Вислы" и Жукова вторым официальным в новом сезоне. Ранее команда вылетела
из Кубка Польши после поражения со счетом 1:2 от "Островца" из четвертой лиги.
Во втором туре чемпионата "Висла" 29 августа в 21:30 по времени Нур-Султана дома примет "Шленск". За клуб из Кракова Жуков выступает с начала года - в прошлом сезоне 25-летний казахстанец успел провести 13 игр.
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