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Клуб Георгия Жукова сенсационно проиграл команде из четвертой лиги в Кубке Польши

Казахстанец вышел в стартовом составе.

Клуб Георгия Жукова сенсационно проиграл команде из четвертой лиги в Кубке Польши
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Краковская "Висла" с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым в стартовом составе вылетела из Кубка Польши, передает корреспондент Vesti.kz

В 1/32 финала его команда уступила "Островцу" из четвертой лиги - 1:2. На 51-й "Висла" вышла вперед после гола испанца Чуки, но затем пропустила от Роберта Маевски на 70-й и Шимона Станиславски на 92-й. 

В прошедшем матче Жуков отыграл без замены. Для его команды этот матч стал первой официальной в сезоне. 

В чемпионате "Висла" стартует 24 августа, когда в 20:00 по времени Нур-Султана в гостях встретится с "Ягеллонией". За клуб из Кракова Жуков выступает с начала года - в прошлом сезоне 25-летний казахстанец успел провести 13 игр.

 

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Метки:
Жуков Георгий Польша Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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