Турецкий клуб отреагировал на информацию о трансфере Исламбека Куата

В турецком "Самсунспоре
" прокомментировали информацию о договоренности с полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом
.
"Клуб утверждает, что не вел переговоры с Куатом", - приводит комментарий "Самсунсора" Samsun Gazetesi
.
Накануне турецкое издание Fotomac сообщило
, что 27-летний Куат договорился о контракте с "Самсунспором", который играет в первой лиге и намерен пробиться в суперлигу в следующем сезоне.
30 июля Куат покинул
"Оренбург", вылетевший из российской премьер-лиге, и стал свободным агентом. Он перешел в команду 1 января и успел провести три матча.
Ранее сообщалось, что Куат приоритетным вариантом для себя считает РПЛ, где него имеются два варианта: грозненский "Ахмат
" и новичок лиги - волгоградский "Ротор
". Также стало известно
об интересе к игроку со стороны "Астаны", в которой начинал карьеру.
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