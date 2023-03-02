18-летний игрок после трансфера из КПЛ провел первую тренировку в топовом европейском клубе

Экс-игрок "Атырау" Хусрав Тоиров провел первую тренировку с донецким "Шахтером", сообщают Vesti.kz.

Ранее немецкий портал Transfermarkt сообщил, что сумма компенсации за 18-летнего вингера составила 300 тысяч евро. Контракт с полузащитником молодежной сборной Таджикистана подписан на пять лет.

В сезоне-2022 Тоиров провел за "Атырау" во всех турнирах 11 матчей.