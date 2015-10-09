16-летний вундеркинд побил рекорд Ямаля с Пеле и вошел в историю

Атакующий полузащитник Хильберто Мора вошел в историю сборной Мексики по футболу, став самым молодым игроком в мире, завоевавшим трофей в составе главной команды своей страны, передают Vesti.kz.

Об этом стало известно после победы Мексики над США (2:1) в финале Золотого кубка КОНКАКАФ. Мора выходил в основе во всех матчах плей-офф, включая финал, а в полуфинале отметился победным ассистом.

Как отмечает Mediotiempo, на момент триумфа Море исполнилось 16 лет и 265 дней. Тем самым он побил рекорд испанца Ламина Ямаля, который в 2024 году стал чемпионом Европы в возрасте 17 лет и одного дня.

Также Мора стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в старте на решающую игру крупного международного турнира среди взрослых. Месиканец превзошел рекорд Ямаля и легендарного бразильца Пеле, которому было 17 лет и 249 дней во время финала ЧМ-1958.

Впервые Мора был вызван в национальную команду в июне 2025 года. С тех пор он провел три матча, отметился одной голевой передачей.

На клубном уровне юный талант выступает за "Тихуану", а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет три миллиона евро.