"Время играет на команду Кака". Экс-тренер сборной Казахстана - о матче с Италией на Евро-2022 по футзалу

Бывший главный тренер сборной Казахстана Амиржан Муканов поделился ожиданиями от предстоящего матча с Италией в рамках группового этапа чемпионата Европы по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча квартета В пройдет сегодня, 28 января, в Гронингене (Нидерланды) и начнется в 22:30 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна здесь.

"После победы на Евро 2014 года итальянцы никак и близко не могут повторить успех, более того, даже иногда не попадают на европейские или мировые форумы финальной части. Их не было, например, на последнем чемпионате мира и на клубном уровне в Лиге чемпионов, они давненько не попадают в "Финал четырех". Ушло поколение Лимы, а новые ребята, честно говоря, не того уровня. Вот и на этом Евро у итальянцев две ничьи с Финляндией и Словенией, причем вымученные, особенно со словенцами, где игровым преимуществом владели их соперники. Сегодня только победа выводит подопечных Белларте в следующую стадию чемпионата, и, конечно, Мерлим и К отдадут все силы.

Сейчас, после тяжелейшего и почти проигранного матча со словенцами, сборная Казахстана на подъеме, что продемонстрировала игра с финнами. Очевидно, что Казахстан будет только наращивать свою игру, время сейчас играет на подопечных Кака. Конечно, в этом противостоянии решающим будет то, как наставники команд подготовились в тактическом плане, а здесь опыт и мастерство выше у Кака. Не думаю, что будет забито много голов", - приводит его слова legalbet.

Отметим, что в этой игре Казахстан устроит и ничья. Более подробно обо всех раскладах можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.