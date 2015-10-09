УЕФА отреагировал на провал Казахстана в отборе на Евро-2026 по футзалу

Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) прокомментировал результат стыковых матчей между сборными Казахстана и Италии за путевку на чемпионат Европы-2026 по футзалу, передают Vesti.kz.

Двухматчевое противостояние завершилось серией пенальти в Астане, где точнее оказались гости.

"Сыграв без Дугласа Жуниора, Лео и Биржана Оразова в первом матче, Казахстан вернул это трио на площадку в Астане и быстро открыл счёт усилиями Даурена Турсагулова. После этого Матеус Барикелло восстановил суммарное преимущество Италии, но Акбар Акбаликов вновь выровнял положение к перерыву. Удар Луиса Турмены с дальнего штрафного снова вывел итальянцев вперёд, но уголовой в исполнении Эдсона отрикошетил от Габриэля Мотты и привёл к автоголу, из-за чего игра перешла в дополнительное время.

В экстра-тайме шансы были у обеих команд, но впервые за всю историю стыковой матч отбора на футзальный Евро дошёл до серии пенальти. Итальянский голкипер Юрий Беллобуоно отразил удары Акбаликова, Арнольда Кнауба и Дугласа, и хотя Венансио угодил в перекладину при втором ударе гостей, Турмена и Габриэль Мотта реализовали свои попытки, а промах Эдсона гарантировал Италии сохранение достижения по участию в каждом из чемпионатов Европы по футзалу, тогда как Казахстан пропустит крупный турнир впервые с 2014 года", - говорится в заметке.

Как Казахстан ранее выступал в отборах на Евро

С момента перехода в УЕФА, для Казахстана это уже девятый отборочный цикл на Евро. На последние три турнира наша команда квалифицировалась. До 2016 года было пять попыток, но всякий раз они заканчивались неудачно.

С Евро-2016 сборная Казахстана неизменно не только выходит на континентальный турнир, но и обеспечивает себе место в плей-офф.

Где пройдет Евро-2026 по футзалу

Помимо хозяев турнира (Латвии, Литвы и Словении) в финальную стадию Евро-2026 уже пробились: Франция, Беларусь, Португалия, Хорватия, Украина, Испания, Польша, Чехия, Армения. Для Армении, Латвии и Литвы это будет дебютное участие на чемпионате Европы.

Жеребьёвка финальной стадии состоится 24 октября. Шестнадцать участников турнира (включая трёх хозяев) будут разбиты на четыре группы по четыре команды. По две сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Чемпионат Европы состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года и пройдёт сразу в трёх странах - Латвии, Словении и Литве.