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"Ты играешь за свою страну, за свою родину". Токаев - о старте сборной Казахстана на Евро-2022 и своем суперголе

"Ты играешь за свою страну, за свою родину". Токаев - о старте сборной Казахстана на Евро-2022 и своем суперголе
©КФФ
Новости спорта Футзал

Игрок сборной Казахстана по футзалу Жомарт Токаев оценил старт команды на Евро-2022, сообщается на сайте КФФ. Он рассказал о своем голе в ворота Словении, который претендует на звание лучшего на турнире, а также высказался о предстоящих матчах группового этапа. 

- Жомарт, как прошла первая игра?

- Чемпионат Европы – важный турнир. Ты играешь за свою страну, за свою родину. Матч со Словенией был явно сложным. Ведь наша команда была неполной. Были игроки, которые заболели и получили травмы. Игра соперника тоже неплохая. Они забили два гола в контратаке. Несмотря на трудности в матче, нам удалось сравнять счет. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за их поддержку.

- Главный тренер Рикардо Кака не смог принять участие в матче со Словенией. Его отсутствие сказалось?

- Хотя главного тренера не было в стороне, он как будто был с нами. Перед игрой он сделал видеозвонок, переживал за нас. Как-будто он был с нами. Все, что он сказал, отложилось в голове. Советы давал и помощник главного тренера Сергей Коридзе. Он требовал двигаться быстро и играть уверенно. Я играл в Лиге чемпионов против словенских игроков. Я знал, как против них играть. Я готовлюсь к каждой игре. У меня не бывает мыслей, что я не выйду на поле. Стараюсь всегда быть готовым к любой ситуации.

Родственник? Кто такой Жомарт Токаев из сборной Казахстана по футзалу

- Как прошел момент взятия ворот? Ты поджидал мяч?

- Я попросил мяч перед угловым. Однако перед передачей я вошел в середину штрафной площади. Игита, получивший передачу, пробил по воротам. Мяч отскочил от защитников и пришел к Тайнану. В тот момент я был открыт. Я ждал мяча, зная, что Тайнан отдаст передачу. Это не было спланированной атакой.

"Ты играешь за свою страну, за свою родину". Токаев - о старте сборной Казахстана на Евро-2022 и своем суперголе. Фото 1

- Впереди еще две игры группового этапа. Какие ожидания от них?

- Надеюсь, против Финляндии и Италии все будут в строю. Мы должны выиграть эти два матча. Это сильные команды. В этом турнире нет легких соперников. 

- В прошлом году ты получил вызов в сборную. За один год ты принял участие в 13 матчах и забил 3 гола. Получил возможность принять участие сразу в двух крупных турнирах.

- Поначалу я был в расширенном списке и был доволен этим. Я не думал, что получу вызов. Спасибо главному тренеру за предоставленную возможность. Я забил в первой игре. Мне посчастливилось сыграть на чемпионатах мира и Европы. Я счастлив. В сборной Казахстана для меня все игры являются важными. Я не делю их по статусу на товарищеский и не товарищеский матч. Выкладываюсь абсолютно в каждой игре.

Напомним, в стартовом матче группового этапа Евро-2022 в Нидерландах сборная Казахстана сыграла со счетом 4:4 со Словенией. Следующий матч команда проведет против Финляндии, которая со счетом 3:3 разошлась с Италией, в ночь с 24 на 25 января.

Фото: ©КФФ

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу

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