"Топ-сборная в футзале". Игрок Украины оценил команду Казахстана перед матчем

Игрок сборной Украины по футзалу Игорь Чернявский рассказал о сильных сторонах команды Казахстана перед четвертьфинальным матчем Евро-2022, сообщает Football.ua. Кроме того, универсал сборной Украины выделил ключевых игроков в рядах соперника.

"Казахстан - топ-сборная в футзале и всегда претендует на победу в турнире. У них костяк людей, которые уже давно играют в сборной и хорошо сыграны между собой. Выделю двух людей, без которых невозможно представить сегодняшнюю сборную Казахстана, - это Дуглас Жуниор и вратарь Игита", - заявил он.

Тренер сборной Украины по футзалу высказался о победе над Казахстаном

Матч Казахстан - Украина пройдет в ночь на 1 февраля в Амстердаме и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в предстоящем матче казахстанской команде не смогут помочь Тайнан и Эдсон, получившие вторые предупреждения на турнире в игре с Италией. Все желтые карточки "сгорят" после 1/4 финала. В случае победы команда Пауло Рикардо Кака в полуфинале сыграет с победителем пары Россия - Грузия.