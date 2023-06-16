Стала известна сумма трансфера лидера сборной Казахстана в "Спортинг"

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге". Стало известно, сколько португальский клуб заплатил за его переход испанской команде "Эль-Посо Мурсия", сообщают Vesti.kz.

По информации Record, сумма сделки составила 50 тысяч евро.

Ранее отмечалось, что у игрока оставался год контракта с "Эль-Посо Мурсией", тогда как отступные за его расторжение составляют 250 тысяч евро.

Напомним, что Тайнан уже выступал за "Спортинг", в его составе выигрывал чемпионат Португалии и Лигу чемпионов. Кроме того, в период выступления за лиссабонскую команду он входил в топ-10 лучших футзалистов мира.

"Спортинг" - двукратный победитель ЛЧ (2018/19, 2020/21).

Еще Тайнан защищал цвета "Кайрата" в период 2017-2019 годов.

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