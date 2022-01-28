"Состав? Мы в напряжении, ждем тесты". Кака - о матче с Италией, Оразове и жестком решении УЕФА

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака рассказал о деталях подготовки к решающему матчу группового Евро-2022 против Италии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Можно ли сказать, что Италия пока самый серьезный соперник нашей команды на этом турнире?

- Неважно, кто играет у них, это Италия это всегда хороший соперник, мастеровитая, голодная команда. Они хотят вернуть свой статус после того, как не попали на ЧМ, индивидуально это безусловно самый серьезный соперник в группе. У них есть Мерлим - это игрок, который многое выиграл, очень сильный исполнитель. И в целом, у них в команде много левоногих игроков - это нетипично.

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Конечно, мы будем играть на победу. Да, ничья дает нам проход, если в конце матча будет такой результат, не думаю, что мы будем рисковать. Но изначально мы нацеливаемся на победу. Что касается следующих стадий - об этом подумаем потом.

- Итальянцы потеряли очки и пока выглядят неубедительно, с чем это связано?

- Может они еще не собрались. Не говорю, что у них нет организации. Да, они не играли в свой самый сильный футзал. Дай бог, его не будет и сегодня.

- В каком состоянии наши игроки, нет ли еще потерь в составе?

- Мы сделали тесты, пока нет результатов, мы в напряжении, поэтому конкретики нет. Мы даже не можем сделать установку. И также по сопернику. Не знаем, кто у них точно будет играть. Но в нашей команде точно не сыграют Есенаманов и Акбаликов.

- Игита неважно сыграл со Словенией, но потом выглядел гораздо лучше с Финляндией, сейчас он прибавляет?

- Самое сложное амплуа для набора формы - это вратарь. Тем более в отношении Игиты от которого ждут игры ногами, он не может быть второстепенным игроком, он всегда на первых ролях. Поэтому когда он не в форме - риск ошибки выше. Но надеемся, что от матча к матчу он будет набирать форму.

- Считаете ли вы справедливым решение о двухматчевой дисквалификации Альберта Акбаликова?

- Не считаю. Может был повод для прямой красной. Но я не увидел умышленного движения, он не хотел нанести травму соперника. Два матча - это очень много в рамках столь короткого турнира.

- Оразов может претендовать на звание лучшего бомбардира турнира? И нет ли ощущения, что Биржан на этом турнире старается заявить о себе, как о лидере сборной?

- Это органично получается, Биржан делает все для того, чтобы играть хорошо и это автоматически трансформирует его в одного из лидеров. Это не зависит от голов.

Напомним, что матч Казахстан - Италия пройдет сегодня, в 22:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке. С турнирным положением можно ознакомиться здесь.