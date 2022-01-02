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Сборную Казахстана лишили поддержки на Евро-2022 по футзалу

Сборную Казахстана лишили поддержки на Евро-2022 по футзалу
©КФФ
Новости спорта Футзал

На чемпионате Европы-2022 по футзалу в Нидерландах с высокой вероятностью будет запрещен допуск зрителей на трибуны, сообщает корреспондент Vesti.kz. В этом турнире должна принять участие сборная Казахстана

Подобное решение продиктовано в связи с высоким риском распространения омикрон-штамма коронавируса и локдауном в Нидерландах. Не исключено, что Евро и вовсе будет перенесен на другие даты. 

Ранее по этому поводу в интервью Vesti.kz высказался директор Департамента футзала Казахстанской федерации футбола (КФФ) Аскар Абильдаев, который заявил, что более точная информация о турнире может появиться к 10 января. 

Проведение  Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.

В 2016 году сборная Казахстана впервые участвовала в финальной стадии Чемпионата Европы и сразу же завоевала бронзовые медали. В 2018 году году Казахстан снова дошел до полуфинала Евро, заняв в итоге четвертое место. 

Также напомним, что в 2021 году сборная Казахстана по футзалу под руководством Пауло Рикардо Кака заняла четвертое место на чемпионате мира. 

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Метки:
Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан Нидерланды

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