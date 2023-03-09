Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Другое Клубный футзал Сборная Казахстана
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футзал
Комментарии

В сборной Казахстана сделали заявление после выхода в элитный раунд отбора ЧМ-2024 по футзалу

В сборной Казахстана сделали заявление после выхода в элитный раунд отбора ЧМ-2024 по футзалу
©instagram.com/luizinhocruz

Тренер вратарей и по физической подготовке сборной Казахстана по футзалу Луизиньо Круз высказался о выходе команды в элитный раунд отборочного турнира чемпионата мира-2024, сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы стали победителями группы в основном раунде, сыграв вничью со Словенией в заключительном матче. Турнирное положение команд приведено по этой ссылке.

"Мы добились выхода в следующий этап квалификации чемпионата мира. После сложной ничьей на выезде против Словении (3:3) мы заняли первое место в группе и ждем жеребьевки элитного раунда. Поздравляем всех игроков и персонал с отличной командной работой в эти две недели! Мы завершили этап, предоставив сильную и конкурентоспособную команду для следующих испытаний!" - отметил он.

Жеребьевка элитного раунда пройдет 5 июля.

Победитель группы получит путевку на ЧМ-2024. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи. С потенциальными соперниками казахстанцев на этой стадии можно ознакомиться здесь.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу Футзал

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus