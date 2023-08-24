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Сборная Казахстана "усилилась" призером Евро по футзалу

Сборная Казахстана "усилилась" призером Евро по футзалу
©КФФ

Известный казахстанский футзалист Даурен Нургожин, завершивший профессиональную карьеру, нашел новое место работы, сообщают Vesti.kz.

Как информирует пресс-слуба КФФ, Нургожин войдет в тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу, где будет ассистентом главного тренера Рикардо Кака.

В сборной Казахстана по футзалу приняли решение по главному тренеру

33-летний Нургожин – воспитанник карагандинской школы футбола. За свою карьеру поиграл в "Тулпаре", где забил 13 голов в 42 матчах, а также в алматинском "Кайрате", в составе которого провел 193 игры и забил 36 мячей.

Также на его счету 75 матчей и 18 голов в сборной Казахстана по футзалу.

В период карьеры игрока он по восемь раз стал чемпионом страны и обладателем Кубка, а также выиграл пять Суперкубков Казахстана. В составе сборной Казахстана становился бронзовым призером чемпионата Европы-2016.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал

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