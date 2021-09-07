Сборная Казахстана сыграла вничью с Россией перед стартом на чемпионате мира по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу завершила цикл подготовительных игр к чемпионату мира в Литве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном контрольном матче подопечные Кака сыграли вничью с Россией. В составе сборной Казахстана отличился Арнольд Кнауб.

Ранее в рамках подготовки к ЧМ казахстанцы уступили клубу "Газпром-Югра" (0:2) и сборной России (4:7).

"Самое главное, что команда в контрольных играх прогрессирует, и если бы мы боялись такого серьезного соперника, как Россия, или хотели бы беспроигрышную серию, мы бы выбрали других, более слабых соперников", - сказал Кака.

Чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Казахстан попал в одну группу с командами Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы. С составом можно ознакомиться здесь.

Первый матч команда Кака проведет уже 12 сентября с Коста-Рикой. Начало игры в 21:00.

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