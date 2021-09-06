Сборная Казахстана проиграла России перед ЧМ по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч с Россией в рамках подготовки к чемпионату мира, сообщает afrk.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 7:4 в пользу россиян. В составе казахстанцев дубль оформил Биржан Оразов, а также отличились Даурен Нургожин и Арнольд Кнауб.

Напомним, что девятый чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Казахстан попал в одну группу с командами Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы.

Ранее был объявлен состав национальной команды на мировом первенстве. Расписание матчей сборной на групповом этапе можно посмотреть здесь.

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