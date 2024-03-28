Сборная Казахстана проведет три матча перед ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу проведет три товарищеских матча в Таразе, сообщают Vesti.kz.

На 4 апреля назначена игра против Кыргызстана, она пройдет в закрытом режиме, информирует KazFootball.kz.

7 и 9 апреля пройдут встречи с Узбекистаном.

Напомним, сборная Казахстана досрочно пробилась на чемпионат мира по футзалу, который пройдет в 2024 году в Узбекистане.

В 2021-м сборные Казахстана и Узбекистана провели два товарищеских матча в Астане. Первая игра завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:1, а вторую выиграли гости - 6:4.

Казахстан стал единственной командой из европейского отбора, которой удалось выиграть все шесть матчей в элитном раунде. Подопечные Кака по два раза обыграли сборные Нидерландов (2:0, 2:0), Азербайджана (4:2, 3:2) и Румынии (4:3, 2:0) и с 18 очками заняли первое место в группе А.

Финальный турнир ЧМ пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Узбекистане.