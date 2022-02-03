Россия получит двойные премиальные за победу над обидчиком Казахстана на Евро-2022 по футзалу

Сборная России получит двойные премиальные, если обыграет Украину на Евро-2022 по футзалу в Нидерландах. Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа".

Отмечается, что изначально был предусмотрен 1 миллион рублей на игрока за золото, 750 тысяч - за серебро и 500 - за бронзу.

Теперь РФС планирует удвоить эти суммы. Если россияне пройдут украинцев в полуфинале, то заработают по 1,5 миллиона каждый (минимум второе место). Ну а если вдруг победят и в финале (Испанию или Португалию), то получат аж по 2 миллиона.

Полуфиналы пройдут 4 февраля, а матчи за третье место и финал - 6 февраля.

Напомним, Казахстан выбыл из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв украинцам.