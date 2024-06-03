Разгромом завершился матч Казахстана и Англии на Евро-2024 среди любителей

Сборная Казахстана одержала победу во втором матче группового этапа чемпионата Европы-2024 по мини-футболу среди любителей в Боснии и Герцеговине, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу казахстанцев. Голы на счету Куаныша Бегалина, Авела Таржана (хет-трик), Жанибека Сейтжанова, Абылая Тулепова и Нурсултана Жусупова.
Напомним, что в первой игре Казахстан минимально уступил Греции со счетом 0:1.
В следующем матче группы B Казахстан сыграет против лидера квартета сборной Украины, у которой шесть очков. На счету Казахстана и Греции по три балла, у англичан набранных очков нет.
Загрузка матч-центра...
Реклама