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Разгромом завершился матч Казахстана и Англии на Евро-2024 среди любителей

Разгромом завершился матч Казахстана и Англии на Евро-2024 среди любителей
©emfeuro.eu

Сборная Казахстана одержала победу во втором матче группового этапа чемпионата Европы-2024 по мини-футболу среди любителей в Боснии и Герцеговине, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу казахстанцев. Голы на счету Куаныша Бегалина, Авела Таржана (хет-трик), Жанибека Сейтжанова, Абылая Тулепова и Нурсултана Жусупова. 

Напомним, что в первой игре Казахстан минимально уступил Греции со счетом 0:1.

В следующем матче группы B Казахстан сыграет против лидера квартета сборной Украины, у которой шесть очков. На счету Казахстана и Греции по три балла, у англичан набранных очков нет. 

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Метки:
Сборная РК по футболу Великобритания Босния и Герцеговина Мини-футбол

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