Прямая трансляция решающих матчей "Кайрата" и клуба-сенсации в Лиге чемпионов

Сегодня, 25 октября, алматинский "Кайрат" и "Семей" проведут заключительные матчи в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Так, на 15:00 намечено начало матча между сенсационным чемпионом Казахстана и венгерским "Халадашом". Оба клуба пока не набрали очков и побрются за третье место в квартете, дающее путевку в Элитный раунд ЛЧ.

В 18:00 "Кайрат" и португальский "Спортинг" определят победителя группы (обе команды набрали по 6 очков).

В прямом эфире оба матча покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

"Семей" дебютирует в Лиге чемпионов, тогда как "Кайрат" - первый клуб, который примет участие в турнире в рекордный, 21-й раз. При этом алматинцы дважды выигрывали Лигу чемпионов (2012/13, 2014/15).

"Спортинг" же становился победителем Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.