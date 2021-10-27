Прямая трансляция матчей "Кайрата" и дебютанта от Казахстана в футзальной Лиге чемпионов

Сегодня, 27 октября, алматинский "Кайрат" и "Атырау" проведут свои первые матчи в рамках основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Так, подопечные Кака начнут турнир матчем против чешской "Пльзени". Начало игры в 21:00 по времени Нур-Султана, ее покажет телеканал Qazaqstan. Трансляция доступна по этой ссылке.

А "нефтяники" сыграют против словенского клуба "Добовец". Эта встреча начнется в 23:55 и будет показана на телеканале Qazsport. Прямая трансляция матча доступна здесь.

Добавим, что "Кайрат" примет участие в турнире в рекордный, 18-й раз, тогда как "Атырау", наоборот, сыграет в ЛЧ впервые.

Из группы выйдут три лучшие команды. Основной раунд ЛЧ пройдет с 26 по 31 октября.