Прямая трансляция матча сборной Казахстана перед отбором к ЧМ-2024 по футзалу

Сегодня, 20 сентября сборная Казахстана по футзалу проведет второй товарищеский матч против Азербайджана в рамках подготовки к основному раунду квалификации на чемпионат мира-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Актау и начнется в 17:20 по столичному времени. Матч в прямом эфире покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Накануне команда Казахстана, уступая 0:2 выиграла в первом матче у Азербайджана со счетом 5:3.

Напомним, Казахстан свой первый матч в отборе к ЧМ проведет 8 октября дома против Словении. Календарь игр приведен по этой ссылке.