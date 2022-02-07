Португалия отыгралась с 0:2 от России и во второй раз подряд выиграла Евро по футзалу

Сборная Португалии во второй раз подряд выиграла чемпионат Европы по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В финале португальцы обыграли Россию - 4:2, отыгравшись со счета 0:2.

У чемпионов Европы забили Томаш Паку (19-я минута), Андре Коэлью (27-я и 32-я), оформивший дубль, и Пани (40-я). А у россиян забили Антон Соколов (10-я) и Андрей Афанасьев (13-я).

Сборная Португалии в 2018 году выиграла Евро, а в 2021-м стала чемпионом мира. На Евро-2022 в полуфинале португальцы проигрывали Испании со счетом 0:2, но одержали победу - 3:2.

Напомним, в матче за третье место сборная Испании обыграла Украину со счетом 4:1. А Украина в четвертьфинале выбила сборную Казахстана - 5:3.