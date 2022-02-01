"Понимали, что они могут отыграться". Тренер сборной Украины по футзалу высказался о победе над Казахстаном

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал победу над командой Казахстана в четвертьфинале Евро-2022, сообщает сайт УЕФА.

"Я словно во сне. Сейчас надо отдохнуть и посмотреть матч Россия - Грузия. Возможно, мы посмотрим матч вместе, чтобы узнать, кто станет нашим соперником. К счастью, у нас есть дополнительный день отдыха. Трудно сказать, когда я поверил, что мы победим. Даже когда мы вели 3:0, понимали, что они могут отыграться. В футзале можно забить два гола за десять секунд. Мы сказали ребятам играть до последней секунды и не смотреть на табло", - заявил Косенко.

Напомним, Казахстан не смог выйти в полуфинал турнира. В матче 1/4-й подопечные Кака едва не совершили камбэк, проиграв Украине со счетом 3:5. В 1/2 финала Украина сыграет с победителем пары Россия - Грузия.