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Футзал
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Покинувший "Кайрат" тренер нашел себе новый клуб за месяц

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Покинувший "Кайрат" тренер нашел себе новый клуб за месяц ©АФК "Кайрат"

Бывший главный тренер алматинского футзального "Кайрата" Марлон Веласко возглавил испанскую команду "Вальдепеньяс", передают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер алматинского футзального "Кайрата" Марлон Веласко возглавил испанскую команду "Вальдепеньяс", передают Vesti.kz.

Контракт специалиста с "Вальдепеньяс" рассчитан на срок до 2027 года. Клуб выступает в премьер-лиге Испании и в прошлом сезоне занял 10-е место.

Напомним, Веласко возглавил "Кайрат" в августе 2023 года. За время работы с "Кайратом" стал победителем турнира Masters Cup в Португалии, дважды выиграл Суперкубок Казахстана и завоевал Кубок страны. На международной арене алматинцы дошли до финала Лиги чемпионов, заняв второе место по итогам сезона-2025.

В июне Веласко покинул "Кайрат". После его ухода алматинский клуб стал чемпионом Казахстана.

 

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