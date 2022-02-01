"Печальный день в моей карьере". Лидер сборной Казахстана по футзалу высказался о поражении в четвертьфинале Евро

Лидер сборной Казахстана по футзалу Дуглас Жуниор в своем Instagram высказался о вылете команды с Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Слова? У меня нет слов, но, без сомнения, это один из самых печальных дней в моей карьере... Просто прохожу мимо, чтобы поблагодарить вас за всю теплоту, полученную в эти дни столь важного соревнования. Благодарю Бога за то, что он дал мне здоровье и силы делать свою работу, и я буду продолжать делать с уважением то, что делал всегда, где бы я не был. Сыграю ли я еще на одном Евро? Будет ли у меня еще один шанс побороться за эту невероятную страну Казахстан? Только Бог и время подскажут этот ответ. Но я гарантирую, что буду продолжать бороться и делать свое дело всеми силами, которые дает мне Бог. Спасибо Казахстану за предоставленную мне возможность играть среди лучших. Моя благодарность будет вечной. Бог все знает", - написал он.