"Очень эмоциональный момент". Лидер сборной Украины по футзалу отреагировал на победу над Казахстаном

Игрок сборной Украины по футзалу Игорь Корсун высказался о победе над командой Казахстана в матче 1/4 финала Евро-2022, сообщает сайт УЕФА.

"Это очень эмоциональный момент. Все как во сне. Мы очень много работали для этого. Это была отличная игра, обе команды создали много моментов, поэтому я так взволнован. Мы найдем силы для следующего матча - есть события, которые могут случиться только один раз в жизни, поэтому нужно выкладываться по полной. Мы верили с самого начала. Мы были готовы и с первой секунды играли на победу", - заявил он.

Напомним, Казахстан не смог пробиться в полуфинал турнира. В матче 1/4-й подопечные Кака проиграли Украине со счетом 3:5. Один из мячей в ворота нашей команды забил Корсун.