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Наставник сборной Финляндии не считает постыдным разгром от Казахстана на Евро по футзалу

Наставник сборной Финляндии не считает постыдным разгром от Казахстана на Евро по футзалу
©УЕФА
Новости спорта Футзал

Главный тренер сборной Финляндии по футзалу Мицо Мартич, комментируя поражение от Казахстана на Евро-2022, признался что не считает шансы на выход из группы потерянными. Он также высоко оценил соперника. 

"Мы ставили перед собой задачу сохранить шансы на выход в четвертьфинал перед заключительным матчем в группе. Я об этом мечтал, и мы по-прежнему продолжаем борьбу. Проиграть 2:6 одной из ведущих сборных в нашем спорте - совсем не зазорно", - цитирует Мартича сайт УЕФА.

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Напомним, что сборная Казахстана разгромила Финляндию со счетом 6:2 и возглавила группу В. Следующий матч команда проведет 28 января против Италии.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Финляндия

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