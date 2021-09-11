"На нас будут настраиваться по-особенному". Нургожин - о ЧМ по футзалу, соперниках и премиальных

Один из опытных игроков сборной Казахстана по футзалу Даурен Нургожин в интервью Meta-ratings.kz поделился своими мыслями о соперниках на чемпионате мира в Литве, а также ответил на вопрос о премиальных.

- Чемпионат мира в вашей карьере уже второй. С какими эмоциями подходите к турниру?

- Эмоции самые положительные, ведь это чемпионат мира. Да, это второй для меня, но эмоции и ожидания такие же, как в первый раз. Может быть, немного меньше волнения, а так эмоции такие же.

- Какая команда может оказать сопротивление в борьбе за первое место в группе?

- Не хотелось бы выделять какую-то команду из нашей группы, так как слабых команд уже нет в финальной части чемпионата мира. Думаю, на нас будут настраиваться по-особенному, но самым непростым соперником в нашей группе будет Венесуэла.

- До какого раунда может дойти сборная Казахстана?

- Не хочется забегать вперед и думать, до какого раунда мы дойдем. Наша задача - настраиваться и выкладываться в каждом матче. Настрой и самоотдача будут запредельными. И думаю, нам по силам бороться с любой сборной.

- Вам придется играть против хозяев чемпионата мира - с Литвой. Как думаете, будут ли симпатии судей к хозяевам турнира?

- Не думаю, что будет какая-то поддержка со стороны судей. Да и на этом чемпионате мира будет возможность пересматривать важные спорные моменты во время игры, что-то похожее на VAR. Так что надеюсь, не будет серьезных судейских ошибок на этом турнире.

- Озвучен ли премиальный фонд за успехи на чемпионате мира?

- Нет, по премиальным пока ничего не озвучивали. Нам сейчас надо думать об игре и не отвлекаться на другие разговоры. Это чемпионат мира, и мы представляем нашу страну. Мы приложим все усилия, чтобы успешно выступить на этом мундиале.

Чемпионат мира по футзалу пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Казахстан попал в одну группу с командами Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы. С составом можно ознакомиться здесь.

Первый матч команда Кака проведет уже 12 сентября с Коста-Рикой. Начало - в 21:00.

Контрастная история, огромные амбиции и сильный состав. Превью к старту сборной Казахстана на ЧМ по футзалу

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