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"Мы хотим выиграть Лигу чемпионов". Тренер футзального "Кайрата" - о сильном составе и матче с "Бенфикой"

Он уже выходил в финал европейского турнира с алматинским клубом.

"Мы хотим выиграть Лигу чемпионов". Тренер футзального "Кайрата" - о сильном составе и матче с "Бенфикой"
Фото: Uefa.com©
Новости спорта Футбол Футзал
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Главный тренер футзального клуба "Кайрат" Пауло Рикардо Кака в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов и предстоящей встрече с португальской "Бенфикой". Также он выделил, чем отличается нынешний состав алматинского клуба. 

- Кака, расскажите о ваших впечатлениях от прошедшей игры в Лиге чемпионов? Есть ли моменты, которые вас, возможно, не порадовали, несмотря на отличный результат? 

- Уже после игры с "Юнайтед Галац" можно сказать, что жеребьевка была для нас благополучной. Соперник хорошо играл, но, честно говоря, из этой корзины нам мог достаться более сложный соперник. "Кайрат" сыграл очень дисциплинированно и уверенно, мы не дали шансов сопернику.  

Были моменты, когда они начали играть пять на четыре, в контроль мяча, а мы почему-то боялись прессинговать. Но я это связываю с тем, что у нас не было продолжительное время практики игр на таком уровне и при столь весомой ответственности. Но во втором тайме мы исправили этот момент и прибавили в прессинге. 

- Что вы ожидаете от противостояния с "Бенфикой" в четвертьфинале?

- Чтобы выиграть Лигу чемпионов, ты всегда должен выиграть минимум три больших, серьезных матча. Сейчас для нас начинается этот период. "Бенфика" именно такой соперник, будет хороший матч, они тоже часто используют игру пять на четыре с подключениями вратаря. Это будет противостояние двух равных команд. 

- Как известно, ваш бывший подопечный Хоссейн Тайеби в прошлом году перешел из "Кайрата" как раз в "Бенфику". После жеребьевки написали ему что-нибудь? 

- Еще нет. Но вообще мы периодически общаемся, он уже заговорил по-португальски, он мне обещал, что выучит язык, и он действительно уже неплохо его освоил. 

- Еще перед матчем с "Юнайтед Галац" вы искали возможность провести спарринг с качественным соперником, но в итоге не получилось. Как вы будете решать эту проблему перед игрой с "Бенфикой"? 

- Для начала надо понять место и дату проведения матча с "Бенфикой". Поскольку есть слухи о том, что игры финальной стадии Лиги чемпионов пройдут не в Минске. Сейчас мы в подвешенном состоянии и пока не можем ничего планировать. Но сыграть хороший товарищеский матч нам необходимо, это правда. 

- В Лиге чемпионов вы по-прежнему нацелены только на итоговую победу? 

- Да, конечно. Сейчас наша задача обыграть "Бенфику", но в целом - да, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Но, помимо нас, есть еще семь команд, которые думают так же. 

- В свой первый сезон в "Кайрате" вы вышли в финал Лиги чемпионов. Сейчас, по ходу третьего сезона в клубе, вы можете сказать, что команда изменилась? 

- Это другая команда. В первый сезон, возможно, было удивление, что мы дошли до финала, но сейчас команда так не размышляет, игроки знают свои возможности и они готовы побеждать. Но мы должны подтверждать свои возможности и амбиции на площадке. На сегодня у нас состав гораздо более квалифицированный, чем был в 2019 году, это однозначно. 

Напомним, накануне в рамках 1/8 финала подопечные Кака принимали в Алматы дебютанта турнира - румынский "Юнайтед Галац". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:1. Финальная стадия Лиги чемпионов должна пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске. 

В прошлом сезоне трехкратным обладателем трофея стала "Барселона". "Кайрат" дважды выигрывал главный европейский клубный турнир. 

   

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Метки:
Лига чемпионов Кайрат МФК Футзал Казахстанский футзал

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